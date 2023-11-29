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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخي.. المغربي حكيم زياش يعادل إنجاز رونالدو ونيمار في دوري أبطال أوروبا

حكيم زياش
حكيم زياش

ترك النجم المغربي حكيم زياش، نجم جالطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، بصمته في مباراة فريقه الجارية حاليا أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل زياش من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62 من عمر المباراة، مساعدا فريقه على تحقيق التعادل بنتيجة 3-3 مع الشياطين الحمر.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح زياش ثالث لاعب منذ موسم 2003 - 2004 يسجل اثنين من الركلات الحرة المباشرة في مباراة واحدة بدوري الأبطال.


وأوضحت الشبكة أن سبق اللاعب المغربي في ذلك كريستيانو رونالدو أمام زيورخ سبتمبر 2009، ونيمار أمام النجم الأحمر خلال شهر أكتوبر 2018.

وسجل سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بحسب الشبكة، 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم رفقة الشياطين، متخطيا حصيلته التهديفية الموسم الماضي3، بعدما سجل الهدف الثالث للشياطين الحمر.
 

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