وزير الرياضة: المدينة الشبابية بالعريش أصبحت منصات وطنية شاملة

واصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، متابعة باقي فعاليات المدينة الشبابية بالعريش، والتي تضمنت سلسلة من البرامج الشبابية والثقافية والتنموية، ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية “بناء الإنسان”في إطار جولته الموسعة بمحافظة شمال سيناء.

وشهدت الجولة تفقد عدد من الأنشطة المتنوعة، شملت توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر الاكثر احتياجا ، ومتابعة نهائيات دوري اتحاد مراكز شباب مصر، وانشطة اتحاد الالعاب إلكترونية، وايضا أنشطة اتحاد الالعاب الترفيهية ونشاط اتحاد الرياضة للجميع ومعسكر الجوالة ، بالإضافة إلي توزيع عدد من الأدوات الرياضية من خلال اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية.

بالإضافة الي تفقد ورشة عمل لبرنامج ريحانة للفتيات متضمنه التوعية بالتغيرات الفسيولوجية للفتيات ،والنقاط الرئيسية الاسعافات الاوليه للإصابات المنزلية ، وحملة جيل الامل بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة متضمنه ما يمكن أن يساهم به الاطفال للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، أيضا العنف المجتمعي القائم علي النوع الاجتماعي.

كما تفقدا الورش الخاصة لأندية النشئ تحت شعار انت الغالي ، وورشة الموسيقى الوترية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المدينة الشبابية بالعريش تقدم نموذجًا متكاملًا لدور مؤسسات الشباب والرياضة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت لم تعد مجرد أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية، بل أصبحت منصات وطنية شاملة تسهم في تشكيل الوعي، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات الفكرية والثقافية والاجتماعية للشباب والنشء.

وأضاف الوزير أن تنوع الفعاليات والبرامج داخل المدينة الشبابية يعكس استراتيجية الوزارة في مواجهة التحديات من خلال نشر الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، ودمج الشباب في مسارات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، وفي مقدمتها شمال سيناء، عبر تنفيذ برامج نوعية تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتوفير بيئة متكاملة تساعدهم على الإبداع والتميز.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تشهده المدينة الشبابية بالعريش يجسد بوضوح رؤية القيادة السياسية في الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة، من خلال الجمع بين الرياضة والثقافة والتنمية المجتمعيةي في إطار واحد يحقق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن ما تشهده المدينة الشبابية بالعريش يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، من أجل تقديم نموذج تنموي متكامل لأبناء المحافظة، يجمع بين الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية.

وأوضح المحافظ أن الفعاليات المتنوعة داخل المدينة الشبابية تؤكد أن الدولة المصرية لا تركز فقط على مشروعات التنمية العمرانية، بل تضع بناء الإنسان السيناوي فكريًا وثقافيًا ومجتمعيًا في مقدمة أولوياتها، بما يعزز الاستقرار، ويرسخ قيم الانتماء، ويفتح آفاقًا واسعة أمام أبناء شمال سيناء للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.