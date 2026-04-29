نجل المستكاوي يدعو لوالده: يارب اشف كل مريض يتألم

دعا خالد المستكاوي لوالده الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بالشفاء العاجل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الله على شفائه وعودته سالمًا.

وكتب خالد عبر حسابه على منصة «إكس»: “يارب اشف كل مريض يتألم يارب وهون وألطف على مرضانا واشف بحق سيدنا محمد كل مريض يا ارحم الراحمين”.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.