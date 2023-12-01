الكلمة كلمتك.. شعار الشباب والرياضة بأسوان للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

تحت شعار " شارك ٠٠٠ الكلمة كلمتك " أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان من خلال الإدارة شباب ادفو قسم التعليم المدنى سادس فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب والكيانات الشبابية وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وناصر سليم وكيل الوزارة، وأفراح سيد وكيل المديرية.

الانتخابات

وتضمنت الفاعلية الحديث حول " مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.