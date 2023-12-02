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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف مخططًا جديدًا لتهجير الفلسطينيين.. بشرى سارة من الأرصاد.. إقبال واسع من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

4 دول بينها مصر .. مصطفى بكري يكشف مخططًا جديدًا لتهجير الفلسطينيين
علق الإعلامي مصطفى بكري، على استئناف جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة، مؤكدا :"لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نشارك في تلك المهزلة وجريمة الحرب التي تشارك فيها أمريكا علانية وصراحة".


سفير مصر في فرنسا: إقبال كثيف من مختلف الفئات العمرية للتصويت بالانتخابات
قال علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، أن اليوم الأول من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 شهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية على صناديق الاقتراع، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الإقبال يومي السبت والأحد.


حب الوطن أفعال مش أقوال.. مصرية بنيويورك توثق مشاركتها بالانتخابات الرئاسية |فيديو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لناخبة مصرية بنيويورك توثق مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السيدة المصرية،: "علشان تحب وطنك لازم تشارك في الانتخابات الرئاسية، وإحنا هنا في نيويورك بنشارك في الانتخابات الرئاسية، وبنمارس حقنا الدستوري".


حسام موافي يحذر من استئصال الطحال في هذه الحالة| فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أهمية الطحال والوظائف التي يقوم بها، محذرا من الإصابة بتضخم الطحال، بقوله: «حال الإصابة بتضخم الطحال؛يجب بعدها الذهاب إلى الطبيب مباشرة، لإجراء الفحوصات اللازمة».


ءرئيس النادي المصري بباريس: الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بداية مشرقة
قال مختار العشري، رئيس النادي المصري بباريس، إن هناك لجنتين في باريس ومارسليا لإدلاء المصريين في فرنسا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مقر التصويت في باريس، داخل السفارة المصرية.


طبيب بمستشفى غزة الأوروبي: القصف الإسرائيلي مستمر بجميع أنحاء القطاع.. فيديو
قال الدكتور خالد أبو سمرة، طبيب بمستشفى غزة الأوروبي، إن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا بجميع أنحاء القطاع.


ءبشرى سارة من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية الذي نشهده منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.


أحمد بدير يصوّت في الانتخابات الرئاسية بـ لبنان | فيديو
عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو للحظة قيام الفنان أحمد بدير بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بلبنان.


لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.. فيديو
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.

 

 

 

 

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