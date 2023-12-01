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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير يصوّت في الانتخابات الرئاسية بـ لبنان | فيديو

أحمد بدرير
أحمد بدرير

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو للحظة قيام الفنان أحمد بدير بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بلبنان.

وكشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن أعداد الجالية المصرية في الخارج، المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وجاء أنه في ماليزيا، 3500 مواطن مصري، وفي دولة أستراليا 340000، وفي نيوزيلندا 6000، وفي الإمارات 765000، وفي تايلاند 700، وفي عمان 56000.

وأوضح التقرير أنه يوجد في الكويت 500000، وفي الأردن 1150000، وفي جورجيا 150000، وفي قطر 230000، وفي سوريا 2000، وفي العراق 25000.

وتابع التقرير:" في روسيا 7000، وفي السعودية 1470000، وفي لبنان 40000، وفي فلسطين 14500، وفي تركيا 25800، وفي البحرين 21000".

وكشفت القناة أنه في جنوب أفريقيا يوجد 40000 مصري، وفي قبرص يوجد 3500 مصري، وفي ليبيا 350000، وفي الجزائر 6600، وفي المغرب 3000، وفي فرنسا يوجد 365000".

وتابعت القناة أنه يوجد في" إيطاليا 560000 مصري، وفي ألمانيا 77000، وفي النمسا 33000، وفي سيويسرا 7500، وفي إسبانيا 4000، وفي الدنمارك 2000، وفي هولندا 45000، وفي بلجيكا 5000".

 

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