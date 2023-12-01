عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحذر من استئصال الطحال في هذه الحالة| فيديو

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أهمية الطحال والوظائف التي يقوم بها، محذرا من الإصابة بتضخم الطحال، بقوله: «حال الإصابة بتضخم الطحال؛يجب بعدها الذهاب إلى الطبيب مباشرة، لإجراء الفحوصات اللازمة».

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطحال أحد أعضاء الجهاز المناعي، وهو المسئول عن أكل الخلايا الحمراء المنتهية بعد مرور 120 يوما.

وأضاف: نخاع العظام هو العضو المسئول عن خلايا الدم، وقد يصاب الإنسان بمرض خطير يسمى «تليف نخاع العظم»، مما يؤثر سلبا على وظائفه في إنتاج خلايا الدم المختلفة.

وأوضح موافي، أن الطحال يقوم بنفس مهام نخاع العظام في حالة تليفه، حيث يقوم بإنتاج الخلايا الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

خطورة إزالة الطحال من الجسم

وحذر موافي، من خطورة إزالة الطحال من الجسم؛ لأنه في حالة إصابة الإنسان بتليف نخاع العظام، سيؤثر سلبا على حياة الإنسان، مشددًا على أهمية عدم إزالة الطحال قبل إجراء تحليل وظائف نخاع العظام.

وأردف: يجب على المريض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مثل،: «الموجات الصوتية، تحليل صورة الدم، تحليل وظائف نخاع العظام»؛ للتأكد من صحة هذه الأعضاء قبل إزالة الطحال.

استئصال الطحال الجهاز المناعي الدكتور حسام موافي الفحوصات الطبية العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

ترشيحاتنا

وزارة العمل تطلق 22 برنامجا تدريبيا مهنيا لشباب 8 محافظات بالصعيد

بنتي اتحجبت وأنا لسه| القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم.. وحور: "ماما حببتني في ربنا والقرآن"

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.. صور

من جديد.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسعي لإعادة وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ