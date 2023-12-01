حسام موافي يحذر من استئصال الطحال في هذه الحالة| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أهمية الطحال والوظائف التي يقوم بها، محذرا من الإصابة بتضخم الطحال، بقوله: «حال الإصابة بتضخم الطحال؛يجب بعدها الذهاب إلى الطبيب مباشرة، لإجراء الفحوصات اللازمة».

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطحال أحد أعضاء الجهاز المناعي، وهو المسئول عن أكل الخلايا الحمراء المنتهية بعد مرور 120 يوما.

وأضاف: نخاع العظام هو العضو المسئول عن خلايا الدم، وقد يصاب الإنسان بمرض خطير يسمى «تليف نخاع العظم»، مما يؤثر سلبا على وظائفه في إنتاج خلايا الدم المختلفة.

وأوضح موافي، أن الطحال يقوم بنفس مهام نخاع العظام في حالة تليفه، حيث يقوم بإنتاج الخلايا الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

خطورة إزالة الطحال من الجسم

وحذر موافي، من خطورة إزالة الطحال من الجسم؛ لأنه في حالة إصابة الإنسان بتليف نخاع العظام، سيؤثر سلبا على حياة الإنسان، مشددًا على أهمية عدم إزالة الطحال قبل إجراء تحليل وظائف نخاع العظام.

وأردف: يجب على المريض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مثل،: «الموجات الصوتية، تحليل صورة الدم، تحليل وظائف نخاع العظام»؛ للتأكد من صحة هذه الأعضاء قبل إزالة الطحال.