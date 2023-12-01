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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 دول بينها مصر .. مصطفى بكري يكشف مخططًا جديدًا لتهجير الفلسطينيين

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

علق الإعلامي مصطفى بكري، على استئناف جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة اليوم الجمعة، مؤكدا :"لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نشارك في تلك المهزلة وجريمة الحرب التي تشارك فيها أمريكا علانية وصراحة".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المأساة والدمار ذاته يتكرر ولكن هذه المرة تم التركيز على خان يونس؛ لتهجير المواطنين نحو الجنوب.

وتابع مصطفى بكري: هناك مخطط أمريكي بالكونجرس لتهجير الفلسطينيين، وتوزيعهم على مصر واليمن والعراق وتركيا.

 المؤامرة والمخطط

واستكمل مصطفى بكري: المؤامرة والمخطط ليس هدفه غزة وإنما مصر والعرب والسيطرة على مصادر النفط والغاز، متابعا: لابد من تحرك عربي قوي واستخدام أوراق الضغط ضد إسرائيل وإلا سينتقل مخططتهم في كل بلد، وعلينا أن نتذكر الربيع العربي في كل الدول، مصر واليمن والعراق وسوريا والسودان وغيرها.

وأكد مصطفى بكري قائلا: الرئيس السيسي أكد على استخدام الأساليب التي تمنع تصفية القضية الفلسطينية وعدم المساس بذرة رمل من أرض مصر.

الإعلامي مصطفى بكري الدمار الرئيس السيسي القضية الفلسطينية النفط العراق وتركيا العراق وسوريا

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