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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة مع لاعب.. محمد صلاح يوضح سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

الكابتن محمد صلاح
الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الاسبق

قال محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، إن حسام حسن يصلح لتدريب الزمالك دون التدخل في عمله، مشيرا إلى أن مصطفى يونس خسر كثيرا؛ بسبب ظهوره على قناة الزمالك ومعاداته للخطيب.

وأضاف صلاح، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن زيارة الخطيب المرتقبة للزمالك، ستحل كثيرا من المشكلات بين الناديين، مشيراً إلى أن موديست لاعب تحركاته سيئة في النادي الاهلي.

وتابع صلاح: أتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي، بشرط التركيز في الملعب، مشيرا إلى أن سيد عبد الحفيظ رحل عن الأهلي؛ بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين.

وقال صلاح، في حواره بالبرنامج، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيء.

الكابتن محمد صلاح درب الزمالك الاسبق حسام حسن الزمالك مصطفى يونس

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