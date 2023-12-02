غليان في الزمالك بسبب زيزو.. بيان رسمي من "لبيب" وعقوبة فورية لهؤلاء.. تفاصيل

حالة من الغليان داخل نادي الزمالك بشأن احتراف نجم الفريق أحمد سيد زيزو، الأمر الذي تحدثت عنه وكيلة اللاعبين نور العيسوي وأثار غضب القلعة البيضاء.. فماذا حدث؟

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أصدر بيانا يستنكر من خلاله تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين بشأن احتراف زيزو.

كما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن عدة قرارات اتخذها مجلس إدارة القلعة البيضاء تتعلق بالقناة التليفزيونية للنادي.

ماذا قالت وكيلة اللاعبين؟

ظهرت وكيلة اللاعبين نور العيسوي عبر قناة الزمالك أول أمس الخميس 30 نوفمبر، مؤكدا أن الوقت قد حان لاحتراف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك خارج مصر.

وتحدثت وكيلة اللاعبين عن جلبها لعدة عروض لزيزو وآخرها من نادي الشباب السعودي.

بيان نادي الزمالك

استنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيان له، أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.

وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.

ما رد وكيلة اللاعبين؟

ردت وكيله اللاعبين، نور العيسوى، على البيان الذى صدر من ادارة الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن لقائها في قناة الزمالك.

وأعربت نور عن ذهولها من هذا البيان، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى تصدر القلعة البيضاء بيانا ضد وكيلة لاعبين، بعد تصريحاتها فى القناة.

وأكدت أنها لم تتحدث عن أى شيئ يثير غضب إدارة الابيض او الجمهور، ولا تفهم سبب الغضب منها بعد انتهاء الحلقة، مشددة على أن حديثها عن نجم الأبيض أحمد زيزو، كان فقط أنه لاعب مميز ويستحق اللعب بصورة جيدة بالخارج.

وأتمت بأن أي دوري وذلك شئ طبيعي يُقال عن لاعب مميز بالكرة فى مصر، ولكن لم تتطالب برحيله.

واختتمت: "كوكيلة لاعبين لا يهمني سوى المنتخب الوطني لذا يجب على الأندية المصرية منح الفرصة لنجومها بالاحتراف في أندية أوروبا لصناعة أكثر من محمد صلاح جديد في ضوء تطوير الكرة المصرية والارتقاء بها خلال الأعوام المقبلة".

إجراء ضد قناة الزمالك

بدوره قال المتحدث الرسمي للزمالك أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيما يخص واقعة قناة الزمالك، وجهت إدارة النادي اللوم إلى هيئة تحرير القناة".

وأضاف: "أمرت إدارة النادي بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب واتخاذ ما يلزم تجاه كل الأطراف بما في ذلك حظر التعامل مع كل من يتجاوز ثوابت وقيم النادي".

وأكمل: "وأعلنت الإدارة أن خطة تطوير وإعادة هيكلة القناة والتي تشمل تحديث الشكل والمضمون جارية بالتنسيق التام مع الشركة المتحدة".

وأتم: "نعد جماهير ومحبي النادي أن يشاهدوا القناة بصورة لائقه تنال رضاهم قريبا بإذن الله".