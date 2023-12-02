عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غليان في الزمالك بسبب زيزو.. بيان رسمي من "لبيب" وعقوبة فورية لهؤلاء.. تفاصيل

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

حالة من الغليان داخل نادي الزمالك بشأن احتراف نجم الفريق أحمد سيد زيزو، الأمر الذي تحدثت عنه وكيلة اللاعبين نور العيسوي وأثار غضب القلعة البيضاء.. فماذا حدث؟

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أصدر بيانا يستنكر من خلاله تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين بشأن احتراف زيزو.

كما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن عدة قرارات اتخذها مجلس إدارة القلعة البيضاء تتعلق بالقناة التليفزيونية للنادي.

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن انتقال زيزو لنادي سعودي

مذهولة.. وكيلة اللاعبين ترد على بيان الزمالك بعد أزمة تصريحاتها عن زيزو

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

ماذا قالت وكيلة اللاعبين؟

ظهرت وكيلة اللاعبين نور العيسوي عبر قناة الزمالك أول أمس الخميس 30 نوفمبر، مؤكدا أن الوقت قد حان لاحتراف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك خارج مصر.

وتحدثت وكيلة اللاعبين عن جلبها لعدة عروض لزيزو وآخرها من نادي الشباب السعودي.

بيان نادي الزمالك 

استنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيان له، أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.

وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.

ما رد وكيلة اللاعبين؟

ردت وكيله اللاعبين، نور العيسوى، على البيان الذى صدر من ادارة الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن لقائها في قناة الزمالك.

وأعربت نور عن ذهولها من هذا البيان، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى تصدر القلعة البيضاء بيانا ضد وكيلة لاعبين، بعد تصريحاتها فى القناة.

وأكدت أنها لم تتحدث عن أى شيئ يثير غضب إدارة الابيض او الجمهور، ولا تفهم سبب الغضب منها بعد انتهاء الحلقة، مشددة  على أن حديثها عن نجم الأبيض أحمد زيزو، كان فقط أنه لاعب مميز ويستحق اللعب بصورة جيدة بالخارج.

وأتمت بأن أي دوري وذلك شئ طبيعي يُقال عن لاعب مميز بالكرة فى مصر، ولكن لم تتطالب برحيله.

واختتمت: "كوكيلة لاعبين لا يهمني سوى المنتخب الوطني لذا يجب على الأندية المصرية منح الفرصة لنجومها بالاحتراف في أندية أوروبا لصناعة أكثر من محمد صلاح جديد في ضوء تطوير الكرة المصرية والارتقاء بها خلال الأعوام المقبلة".

إجراء ضد قناة الزمالك

بدوره قال المتحدث الرسمي للزمالك أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيما يخص واقعة قناة الزمالك، وجهت إدارة النادي اللوم إلى هيئة تحرير القناة".

وأضاف: "أمرت إدارة النادي بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب واتخاذ ما يلزم تجاه كل الأطراف بما في ذلك حظر التعامل مع كل من يتجاوز ثوابت وقيم النادي".

وأكمل: "وأعلنت الإدارة أن خطة تطوير وإعادة هيكلة القناة والتي تشمل تحديث الشكل والمضمون جارية بالتنسيق التام مع الشركة المتحدة".

وأتم: "نعد جماهير ومحبي النادي أن يشاهدوا القناة بصورة لائقه تنال رضاهم قريبا بإذن الله".

الزمالك اخبار الزمالك احمد زيزو بيان الزمالك وكيلة اللاعبين نور العيسوى قناة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

موضوعات متعلقة

كأنك تراه.. صفات النبي الجسدية والأخلاقية.. هكذا وصفه الصحابة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

انطلاق المعرض العقاري سيتي سكيب مصر.. ومشارك: إقبال كبير على الفرص الاستثمارية

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين مقدسيين من العيسوية

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

قرار تاريخي.. مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا في حقوق عين شمس

22 مرة.. تفاصيل جديدة حول حادث طعن الشرطي المدان بإنهاء حياة فلويد

هل التصوير السلفي في مناسك العمرة يقلل من ثوابها أم يبطلها

لعب بتكبر.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة

جنوب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خان يونس برا وبحرا وجوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

برج الحمل وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023|أخرج شجاعتك وذكاءك

بدون عمليات تجميل.. طرق طبيعيّة لتصغير حجم المعدة

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ