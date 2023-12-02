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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مذهولة.. وكيلة اللاعبين ترد على بيان الزمالك بعد أزمة تصريحاتها عن زيزو

صدى البلد

علقت نور العيسوي وكيلة اللاعبين، عن أزمتها مع نادي الزمالك، بعدما أصدر بيان ضدها مساء االجمعة، إثر حديثها عن أحد نجم الزمالك زيزو.


وقالت نور العيسوي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد : «أنا في حالة ذهول من بيان نادي الزمالك ضدي.

وتابعت: «للمرة الأولى نادي الزمالك يقوم بعمل بيان ضد وكيلة لاعبين عقب تصريحاتي أمس الخميس على قناة النادي خلال استضافتي في برنامج زملكاوي.
 

وأضافت: «أنا لم أتحدث عن أي شئ يُثير غضب نادي الزمالك أو مجلس الإدارة،حديثي عن زيزو كان فقط أنه لاعب مميز ويستحق اللعب بصورة جيدة خارج مصر في أي دوري وذلك شئ طبيعي يُقال عن لاعب مميز في الكرة المصرية ولكن لم اطالب برحيله.

 

وأعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن سلسلة من القرارات النارية التي اتخذها مجلس إدارة النادي فيما يتعلق بالقناة التليفزيونية للنادي.

أصدر النادي بيانًا رسميًا يستنكر فيه التصريحات التي أدلى بها وكيلة لاعبين عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول عبر قناة النادي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن إدارة النادي وجهت اللوم إلى هيئة تحرير القناة.

 

وأضاف أن النادي أمر بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الأطراف، بما في ذلك حظر التعامل مع من يتجاوز ثوابت وقيم النادي.

 

وأكدت الإدارة أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة القناة، تشمل تحديث الشكل والمضمون، وذلك بالتعاون التام مع الشركة المتحدة. وختم بتأكيد أن الجماهير ستشاهد القناة بصورة لائقة تنال رضاهم قريبًا.

 

بيان الزمالك نور عيسوي إبراهيم سعيد زيزو

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