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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهدافه لمرابض ‏المدفعية الإسرائيلية لموقع خربة ماعر بأسلحة صاروخية

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت مرابض ‏المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏

كان الحزب ذكر في وقت سابق أنه قصف مساء الامس بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون.

فيما استهدف الطيران الإسرائيلي في الساعات الاولي من صباح اليوم مواقع لحزب الله في سوريا حيث كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن  الأضرار الذي تسبب فيها القصف الإسرائيلي "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وذكر مدير المرصد في تصريحات انه قُتل  سوريّان مواليان لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب دمشق السبت.

كما أشار  مدير المرصد رامي عبد الرحمن أيضا الي إصابة  سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة السورية دمشق .

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