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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر أنهي حياة عجوز في مشاجرة بالمحلة 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار محمد اللبيشي رئيس نيابة مركز المحلة اليوم توجيهاته بقرار حبس عاطل مسجل شقي خطر متهم بإنهاء حياة عجوز مسن أثناء مشاجرة بشوارع قرية سامول بمركز المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان.

تحرير 312 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية


كانت قرية سامول موقع الحادث شهدت وفاة مسن علي يد مسجل خطر طعنًا بسلاح أبيض "سكين" ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرًا بإصابته حال وصوله ابواب مستشفي المحلة العام .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع مسن على يد أحد الأشخاص طعنًا بسلاح أبيض بقرية سامول بمركز المحلة الكبرى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة .

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رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكشفت التحريات الأمنية الأولية  أن الجاني يدعى "و.م"ولديه شبهة جنائية ومقيم بقرية سامول بالمحله الكبرى، والمجني عليه يدعى "محمد.ع.ص" ومقيم بذات القرية، ولقي مصرعه بسبب خلاف مع الجاني أدى إلى مشادة كلامية، أسفرت عن مقتل المجني عليه على يد الجاني طعنًا بسلاح أبيض.

بكليات الآداب والهندسة والتربية طنطا.. ندوات للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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