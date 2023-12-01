تحرير 312 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 312 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 49 ألفا و50 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.