عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 312 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

«خليك إيجابي».. جامعة طنطا تنظم ندوة تثقيفية للطلاب حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية|صور

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  312 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

محافظ الغربية: مشروعات الطرق والرصف من شرايين التنمية

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 49 ألفا و50 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

إدارة مرور الغربية إتخاذ الإجراءات القانونية اجراءات الانتخابات الرئاسية الرئيسية الرئيس الرئي الرئيسى اتجاه التنمية الانتخ الس الرئاسي الانتخاب الانتخابات السل الدراجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

«خليك إيجابي».. جامعة طنطا تنظم ندوة تثقيفية للطلاب حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية|صور

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في وسط غزة

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ