الشباب والرياضة بأسوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

احتفل مكتب قادرون باختلاف بأسوان باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة وبالتعاون مع جمعية رسالة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط مشاركة لأكثر من 250 شاب وفتاة، والأطفال من متحدي الإعاقة من ذوي القدرات والهمم.

وشهدت الفعاليات ممارسة أوجه الأنشطة المختلفة بمركز شباب بدر والتى ضمت الفن التعبيرى، وأنشطة الكشافه، وعروض فنية، والعرس الاولى، وبشارى، والحلم ومسرح العرائس، وإنشاد ديني، وتوزيع وجبات الإفطار والغذاء والعصائر علي المشاركين.

أنشطة

وأشار ناصر سليم مدير المديرية إلى أن اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بهذه الفئة من المجتمع يعكس تحقيق رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بكافة قطاعات المجتمع المصري في تحقيق الواجبات والحقوق المتعددة والكبيرة التي تقع عل كاهل الدولة.

وقدم سليم في نهاية كلمتة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تفاعله وحرصه الدائمين لتقديم افضل الانشطة والخدمات واهتمامه الخاص لمتحدي الاعاقة بالاضافة الي شكره لجمعية رسالة والتي تتواجد في معظم فاعليات ذوي القدرات والهمم التي تنظمها المديرية.

وفي نهاية الحفل قدم أولياء أمور المشاركين الشكر والتقدير لهانم فتحي مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية علي مجهودتها الكبيره في رعاية الأطفال والشباب والفتيات من ذوي القدرات والهمم.