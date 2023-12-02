عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات في أسوان

احتفل مكتب قادرون باختلاف بأسوان باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة وبالتعاون مع جمعية رسالة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط مشاركة لأكثر من 250 شاب وفتاة، والأطفال من متحدي الإعاقة من ذوي القدرات والهمم.

وشهدت الفعاليات ممارسة أوجه الأنشطة المختلفة بمركز شباب بدر والتى ضمت الفن التعبيرى، وأنشطة الكشافه، وعروض فنية، والعرس الاولى، وبشارى، والحلم ومسرح العرائس، وإنشاد ديني، وتوزيع وجبات الإفطار والغذاء والعصائر علي المشاركين. 

محافظ أسوان يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

القصة الكاملة لمصرع شخص وإصابة 3 بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

أنشطة 

وأشار ناصر سليم مدير المديرية إلى أن اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بهذه الفئة من المجتمع يعكس تحقيق رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بكافة قطاعات المجتمع المصري في تحقيق الواجبات والحقوق المتعددة والكبيرة التي تقع عل كاهل الدولة. 

وقدم سليم في نهاية كلمتة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تفاعله وحرصه الدائمين لتقديم افضل الانشطة والخدمات واهتمامه الخاص لمتحدي الاعاقة بالاضافة الي شكره لجمعية رسالة والتي تتواجد في معظم فاعليات ذوي القدرات والهمم التي تنظمها المديرية. 

وفي نهاية الحفل قدم أولياء أمور المشاركين الشكر والتقدير لهانم فتحي مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية علي مجهودتها الكبيره في رعاية الأطفال والشباب والفتيات من ذوي القدرات والهمم. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

ترشيحاتنا

22 جناحا دوليا و35 ألف زائر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات «إيديكس 2023»

فلسطين.. استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

100 شهيد وجريح.. قوات الاحتلال ترتكب مج..زرة جديدة في مخيم جباليا

هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج المخللات بالسادات

رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمدينة السادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ