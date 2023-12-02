القصة الكاملة لمصرع شخص وإصابة 3 بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما اسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وعن القصة الكاملة لهذا الحادث المأساوى تبين ان المصابين كانوا فى توجهوا لقرية الغنيمية لتقديم واجب العزاء فى والد زميلهم، وأثناء وصولهم لمدخل القرية انقلبت السيارة التى كانوا يستقلونها، واندلعت النيران بها مما اسفر عن مصرع سائقها.

حادث

واتضح أن المصابين هم أبو الحسن. م. م 28 سنة، وكيل نيابة إسنا الجزئية، وزياد عبد الوهاب.ز 26 سنة، وكيل نيابة إسنا الجزئية، وحسن.م.ع 25 سنة، وتم نقلهم لمستشفى حورس بادفو، لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية والعلاج اللازم، فيما توفى السائق أحمد.ص 24 سنة، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة العمومية .

وتم نقل مصاب إلى القاهرة لأن حالته حرجة، فيما تم نقل مصاب أخر إلى مستشفى إنا، بينما تم نقل المصاب الثالث إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وخيمت حالة من الحزن على أسرة الشاب المتوفي، وذلك بعد قدومهم لمدينة إدفو لاستلام جثة نجلهم الذي لقي مصرعها إثر انقلاب السيارة، وتم استلام جثته فور إنهاء تصريح الدفن، وتبين أن الجثة تعرضت لحالة تفحم وذلك بعد اشتعال النيران بالسيارة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وبالتحديد عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

القصة

وعن تفاصيل الحادث، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة مما أى مصرع شخص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وتيسير حركة المرور على الطريق.

كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ وذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.