عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما اسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتبين ان المصابين تم نقلهم لمستشفى حورس بادفو، لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية والعلاج اللازم، فيما توفى أحمد.ص السائق، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة العمومية .

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وبالتحديد عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وعن تفاصيل الحادث، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية الغنيمية في مركز إدفو شمال المحافظة مما أى مصرع شخص، وإصابة 3  أشخاص آخرين، وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وتيسير حركة المرور على الطريق.

كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ وذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فيريرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

أستون مارتن تلغي خططها لإنتاج سيارة فانكويش بمحرك وسطي

استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

بيحبوني.. ميسي يكشف عن مفاجأة بعد مونديال قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نبيلة عبيد ضمن احتفالية المرآة في السينما بمهرجان البحر الأحمر

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ