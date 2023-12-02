نشر الفنان على الألفي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يشيد فيه بالفنانة صابرين.

وقال على الألفي: “عندي حب حقيقي مش مفهوم تجاه صابرين، صابرين هي نموذج للموهبة المصرية الكبيرة المتشتتة بين كل حاجة فمش باين منها حاجة أو الشخص اللي عنده طاقة كبيرة قوي قوي فلما بتشوف طاقته تتخض وتبعد”.

وأضاف على الألفي: "صابرين هي البنت الكيوت قوي في أبو العلا البشري، ثم نجمة الاستعراض في فوازير يحيى الفخراني وهالة فؤاد، وهنا عندنا مشكلة.. موهبتها العظيمة بحق تختفي بين كاريزما الدكتور وهالة فؤاد الملائكية رغم أنها الأقوى غناء واستعراضا".

وأوضح على الألفي: “صابرين طفولتنا مين فيكم أشطر كتكوت؟؟ صابرين اللي شبه كل بنات مصر وطبيعة جسمها بتملى بسرعة فلم تسلم من نار أقلام صحفيين التسعينيات الشرسة وبقت طول الوقت تخس وتتخن ودي حاجة أؤكد لكم إنها تخلي الواحد يفقد عقله، صابرين مسلسل أهالينا اللي كسر الدنيا في سنته وقدم لينا الموهبة الظريفة منى زكي بشكل مختلف، صابرين اللي بتعرف تغني حبت تعمل ألبوم تسعيناتي راحت لمحمد ضياء صانع الـ(هاني شاكريات) و عمل حاجة في منتهى الـ(هاني شاكر) و عشان طاقتها عالية، الموضوع كان أوفر وصعب”.

وتابع: “البوست في حب صابرين.. الموهبة المصرية قوي.. أشطر كتكوت.. اللي لو كان حد فهم طاقتها.. كان الموضوع بقى في مكان تاني.. بلغوها سلامي ومحبتي”.