وفاة بطل مسلسل وادى الذئاب عن عمر يناهز 79 عاما

توفى الفنان جان جورزاب نجم المسلسل التركي "وادى الذئاب" وذلك عن عمر يناهز 79 عاما داخل إحدى المستشفيات فى تركيا حيث كان يتلقى العلاج بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري .

يذكر أن "جورزاب " شارك الفترة الماضية فى عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نسبة مشاهدة عالية , وعلى راسها كل من مسلسلات " وادى الذئاب " و "مد جزر".

حادث جان جورزاب

وكان النجم التركي قد تعرض لحادث خطير مؤخرا خلال قيادته لدراجته النارية بأحد شوارع إسطنبول.

وكان الممثل جان جورزاب شارك في بطولة عدة مسلسلات منها "وادي الذئاب" و"مد وجزر".