عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بطل مسلسل وادى الذئاب عن عمر يناهز 79 عاما

جثة
جثة

توفى الفنان جان جورزاب نجم المسلسل التركي "وادى الذئاب" وذلك عن عمر يناهز 79 عاما داخل إحدى المستشفيات فى تركيا حيث كان يتلقى العلاج بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري .

يذكر أن "جورزاب " شارك الفترة الماضية فى عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نسبة مشاهدة عالية , وعلى راسها كل من مسلسلات " وادى الذئاب " و "مد جزر".

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

بعد أزمة النشيد الوطني.. فنانة عراقية تكشف حقيقة دعوتها لزواج الرجل من 4 نساء

حادث جان جورزاب

وكان النجم التركي قد  تعرض لحادث خطير مؤخرا خلال قيادته لدراجته النارية بأحد شوارع إسطنبول.

وكان الممثل جان جورزاب شارك في بطولة عدة مسلسلات منها "وادي الذئاب" و"مد وجزر".

جان جورزاب
تمدد الأوعية الدموية جان جورزاب الفنان جان جورزاب أعمال جان جورزاب أفلام جان جورزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

بطولة كريم عبدالعزيز.. حقيقة تقديم الجزء الثانى من الزيبق في رمضان المقبل

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

بعد أزمة النشيد الوطني.. فنانة عراقية تكشف حقيقة دعوتها لزواج الرجل من 4 نساء

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

سر تأجيل عرض مسلسل «وبقينا اتنين».. اعرف التفاصيل

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

ترشيحاتنا

فلسطين.. استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

100 شهيد وجريح.. قوات الاحتلال ترتكب مج..زرة جديدة في مخيم جباليا

هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج المخللات بالسادات

رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمدينة السادات

رئيس الوزراء يتفقد مصنع «ريتش لاند» للصناعات الغذائية بالسادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ