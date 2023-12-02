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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة النشيد الوطني.. فنانة عراقية تكشف حقيقة دعوتها لزواج الرجل من 4 نساء

شذى حسون
شذى حسون

قررت الفنانة شذى حسون، الخروج عن صمتها والرد على بعض التصريحات المتداولة على لسانها ، والتى تفيد بأنها توافق على زواج الرجل من 4 نساء للقضاء على العنوسة.

وكشفت شذى حسون، حقيقة التصريحات المتداولة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى : تعبتونى وزهقتونى من الأخبار المفبركة ما اعرف من أين تأتون بهذه الأخبار وما اعرف إيه  الحل معكم .. كده كتير جدا". 

شذى حسون

وتعرضت شذى حسون، من فترة صورة إلى هجوم شرس بسبب طريقة أدائها للنشيد الوطنى العراقي خلال مهرجان العراق الذى قامت بتنظيمه.

طرحت الفنانة شذى حسون ، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون ، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر، انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

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