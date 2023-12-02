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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبرى والنجم العالمى جونى ديب وذلك خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي. 

وظهرت ياسمين صبرى فى كامل أناقتها وتجلس مع جونى ديب الذى ظهر أيضا فى كامل اناقته. 

مهرجان البحر الأحمر  

شهد حفل حضور  ثانى أيام مهرجان البحر الأحمر عدد كبير من قامات فنية كبيرة كان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة  وليلى علوي وغيرهن من النجمات اللاتى قدمن الكثير فى تاريخ الفن المصري.

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لفتت يسرا الأنظار بفستان طويل ذات كنف واحد وبسيط باللون الأبيض ، ويتميز بتفصيلة الاوف شولدر ليبرز رشاقتها، كما تميز الفستان بالأكمام الطويلة من الذراع الاخر من الأكتاف ليكشف عن اناقتها.

تألقت ليلى علوى بفستانا طويلا وانيقا باللون الأسود اللامع ، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها.

أما لبلبة ارتدت فستان مجسم طويل باللون الأسود  واتسم بتصميمه الغير تقليدي، كشف عن أناقتها.

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

البحر الأحمر السينمائي العالمى جونى ديب النجم العالمي جوني ديب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري

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