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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة بالمنيا

وزير الاتصالات يفتتح
وزير الاتصالات يفتتح مشروعات بالمنيا

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة المنيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة يستقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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ويبدأ وزير الاتصالات زيارته لمحافظة المنيا بقرية الأزهري بمركز العدوة، حيث يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

وعقب ذلك، يفتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال زيارته لمركز الإبداع، يستمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام زيارته، يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.


وتهتم محافظة المنيا بتطبيق استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، التي تستهدف ربط جميع قرى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية، كما تعمل المحافظة على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في المحافظة.

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