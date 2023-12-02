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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا: حملات مستمرة على الأسواق والمزارع للحفاظ على الثروة الداجنة

حملات بيطرية على
حملات بيطرية على الأسواق

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

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وقامت مديرية الطب البيطرى بالمنيا بمتابعة حالة الطيور الصحية بالأسواق والمزارع من خلال سحب عينات ما قبل البيع بعدد من المزارع بالمنيا - بنى مزار - مغاغة - سمالوط وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات متابعة الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين حفاظا على الصحة العامة .

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير المديرية، أنه في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع بدء موسم هجرة الطيور وتكثيف التقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور قامت لجنة من إدارة الدواجن بالمديرية و أطباء قسم الدواجن والأبيدميولوجي بإدارتي المنيا وسمالوط البيطرية، بالاشتراك مع أطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل تقصي نشط لمرض انفلونزا الطيور في التربية المنزلية وسحب عينات وتحليلها للتأكد من خلوها من فيروس انفلونزا الطيور نظرا لازدياد نشاط الفيروسات مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا متابعة تنفيذ إجراءات الأمان الحيوي بالمزارع وتنظيم العديد من الندوات الإرشادية لمربى الدواجن وأصحاب المزارع والعاملين في مجال صناعة الدواجن بضرورة التحصين وأخذ العينات حفاظا علي تنمية الثروة الداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.

 

احتياجات السوق المحلي أعمال بناء مخالف الثروة الحيوانية والداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لثروة الحيوانية والداجنة

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