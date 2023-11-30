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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة سلامتك تهمنا تصل المنيا لتوعية العمال بمخاطر العمل

صدى البلد

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمحافظة المنيا ، بالاشتراك بين مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا ، فعاليات الندوة التوعوية ضمن مبادرة : "سلامتك تهمنا" ، وذلك بمبنى اذاعة وتليفزيون شمال الصعيد ، بحضور  65  عاملا ، لتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء فى حالة حالات الطوارئ المختلفة حفاظاً على ارواح جميع العاملين والمترددين ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والمهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل .                                                                    

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر التوعية والتثقيف حول تطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية بالمنيا  ، ان المبادرة والندوات التى تنظمها المديرية ضمنها تاتى تنفيذاً لتوجيهتات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت داخل المحافظة لحمايتهم من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ، وأشارت إلى ان الندوة تضمنت فعالياتها شرح عدة موضوعات منها : السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، قدمها الكيميائى عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالميدرية ، كما قام بشرح محاضرة حول (مخاطر الحريق فى المنشأت) الرائد محمد حسنى والرائد طارق يسرى من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا .                                             

كما قام بشرح "خطة الطوارئ والاخلاء" احمد محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة . وتم فى ختام الندوة الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة من الحضور والمشاركين .                                                                 

حضر الندوة مدحت يحيى رئيس القناة السابعة ، وعلى عبد الحكيم رئيس إذاعة شمال الصعيد .

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