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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 14 ألف مواطن في 8 قوافل طبية بالمجان

قافلة طبية
قافلة طبية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

 

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وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة على مدار شهر أكتوبر الماضي، بقرى (النصر 6 بمركز العدوة - كفر الصالحين بمركز مغاغة - بني سمرج والسرارية بسمالوط – الفقاعي وبلنصورة بمركز أبوقرقاص - المركز الطبي بديرمواس - الأشمونين بمركز ملوي)، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 14 ألف و207 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 945 تحليلا مختلفا و36 حالة موجات صوتية، و 42 حالة أشعة سينية و 4 حالات رسم قلب، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 1045 مترددا، وتحويل 134 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 1017 مترددا.

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