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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

97 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من ضبط 97 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

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وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 80 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- توقف دون عذر- تصرف وتجميع)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر المقرر-غش تجارى- تجار تموينيين- سلع مجهولة المصدر)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.

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