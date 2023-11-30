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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على التنسيق الكامل بين الجهات لسرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لضمان سرعة إنجاز الأعمال، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من المشروعات والتأكيد على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين بأقصى سرعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة. 

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استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن، مؤكدا توفير جميع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات قطاع الصرف الصحى وجار معاينة أراضي باقى المشروعات.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اللواء اسامة القاضي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهاز المركزى للتعمير ورؤساء المراكز

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