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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنيا

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض .

 

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من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة حصنت 78 ألف رأس من الماشية (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلي جانب ترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية ، خلال الأسبوع الأول من الحملة عن طريق (128) لجنة فرعية ومركزية، لافتاً إلي أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وأضاف أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 91 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الطب البيطري الثروة الحيوانية الحملة القومية الرعاية البيطرية المجترات الصغيرة حمى الوادى المتصدع مرض الحمى القلاعية

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