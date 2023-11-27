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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه بمجلس دار العلوم.. رئيس جامعة المنيا يناقش الرؤى المستقبلية والتطوير

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد المقر الجديد

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأعضاء مجلس كلية دار العلوم بحضور الدكتورة غادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي بيومي عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد سيد كامل الكلية شئون البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية وذلك بالمقر الجديد للكلية تمهيداً للافتتاح الرسمي لمناقشة الرؤى المستقبلية وخطط التطوير الطموحة بالكلية فقاً للمسار الصحيح لتطوير العملية التعليمية، وآليات التحول الرقمي وطرق التعليم الذكي التفاعلي.

وأعرب رئيس الجامعة على فخره بالشكل الحضاري لمبنى كلية دار العلوم الجديد، المنفذ على أحدث الطرز المعمارية، والمنتظر افتتاحه رسمياً قريبا ليصبح علامة مميزة وإضافة للهوية البصرية للجامعة، مؤكداً على توجيه المبني للاستغلال الأمثل لكافة قاعاته ومدرجاته لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمناقشات للرسائل العلمية، واستقبال ضيوف الجامعة، بما يحقق رؤية الجامعة.

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وأكد د. فرحات على سعي إدارة الجامعة الدؤوب لإنشاء وحدات بحثية تخدم البيئة الصحراوية بمحافظة المنيا، وتستثمر ثروتها المحجرية، وإنشاء كليات جديدة وجامعات تكنولوجية توفير تنوع مصادر التعليم العالي وتخدم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

مؤكداً على دعم ملف الطلاب الوافدين بالكلية ووضع آليات الجذب والتسهيلات لإجراءات قيدهم والتسجيل بالكلية.

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