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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للموسم الجديد.. محافظ المنيا يترأس اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة لبحث إمكانية زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح.

 

 

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جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حاتم إبراهيم مدير عام البنك الزراعي المصري، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وأعضاء اللجنة.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية، للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

ناقش المحافظ، عدداً من المهام لتحقيق المستهدف من محصول القمح، منها (موقف خدمة وزراعة القمح – موقف توزيع التقاوي – موقف الخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الارشادية – موقف توزيع الأسمدة – حالات زراعة القمح القائمة – الانتهاء من مشكلة توفير التقاوي).

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية في توريد محصول القمح خلال الموسم الماضى حيث تم توريد 494 ألف طن من المحصول بنسبة تخطت 135 % عن المستهدف ، مشيداً بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح تبلغ 243 ألف فدان، والمستهدف هذا العام زيادة المساحة المنزرعة إلى 276 ألف فدان .

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