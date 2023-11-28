لقاءات توعوية للشباب حول "جرائم التهديد الإلكتروني" بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على الاهتمام بفئة الشباب ومناقشة قضاياهم والمشكلات التي تمسهم ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، موجهاً بتنفيذ لقاءات لزيادة الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة.

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة واللقاءات بهدف التوعية بجرائم "الابتزاز الإلكتروني" وآثارها السلبية على الشباب والفتيات نتيجة تطور وسائل التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة و بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حاضر خلالها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس شملت (الإعدادية - الثانوية) للبنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، مشيرة إلى أن اللقاءات استهدفت الطالبات لتوعيتهن بخطورة الجرائم الإلكترونية والآثار السلبية المترتبة عليها.

وأضافت أن اللقاءات تنوعت بين ندوات تعريفية بظاهرة " التهديد الإلكتروني "وأسباب انتشارها في الفترة الأخيرة ودور المدارس في تقديم يد العون للطالبات وأسرهن في حالة التعرض لهذه الظاهرة والتعريف بالإجراءات القانونية لحماية أنفسهن ومحاسبة من يقوم بهذه الجريمة، فضلا عن دور الدين والتوعية الأخلاقية لمنع تلك الظاهرة، إلى جانب الاعلان عن الخط الساخن(108) الخاص بالإبلاغ عن الجرائم الالكترونية حال التعرض لعمليات النصب أو التهديد الإلكتروني والذى خصصته مباحث الإنترنت كخط ساخن على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن تلك النوعية من جرائم الابتزاز للتحقق الفوري في ملابساتها وضبط المتهمين.