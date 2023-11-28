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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بالنواب .. محافظ المنيا يبحث مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدوري، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة، وعرض طلبات ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب والنائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ.

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خلال اللقاء، أعرب المحافظ عن ترحيبه بجميع  النواب ممثلي الشعب، مشيرا إلي أن هذه اللقاءات هى بمثابة قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذى و الشعبى بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة وتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق، والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر لإيجاد الحلول العاجلة لها.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ المنيا، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم.

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