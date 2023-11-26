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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 16 شخص في تصادم بصحراوي ديرمواس جنوب المنيا.. صور

حادث مروري بصحراوي
حادث مروري بصحراوي ديرمواس

التفاصيل الكامله لمصرع وإصابة 16 شخص في تصادم بصحراوي ديرمواس جنوب المنيا 
التصريح بدفن الجثث وصرف الإعانات العاجلة.. صور


شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا حادث تصادم سيارة نقل واخري ميكروباص مما أسفر عن مصرع 14 شخص وإصابة اثنين أخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخص وإصابة 2 آخرين بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في مصرع 14 شخصًا وهم محمد. ن. ع 17 سنة ملوي وعصام. س. ع 42 سنه ملوي ومصطفى. ج. ع 29 سنة ملوي ومحمد. ف. ع 46 سنة ملوي ووجدي. ص. ب 32 سنة المنيا ومؤمن. ع. ع 45 سنة أسيوط و7 جثامين أخرى مجهولة الاسم والعنوان.

فيما أصيب شخصين اثنين وهم هاني. ح. ف 49 سنة أسيوط ورودي. ع. س 12 سنة ملوي تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، كما تم التحفظ علي الجثامين بمشرحة مستشفى ملوي ودير مواس والسيارتين تحت تصرف النيابة

وأمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بالتصريح بدفن الضحايا عقب إعداد تقرير مفتش الصحة، والتعرف عليهم من أهليتهم كما شمل القرار التحفظ على السيارتين وسائق السيارة النقل وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة وكلف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا فريق فني لمعاينة الحادث وتحديد أسباب والتلفيات بكل سيارة.

محافظ المنيا يوجه صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين بحادث الصحراوي الشرقي

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وفى سياق متصل نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أسر ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى قبلى نقطة إسعاف تل بنى عمران الذى أسفر عن 14 حالة وفاة و إصابة اثنين أخرين داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

وفور وقوع الحادث أصدر المحافظ توجيهاته للواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لاستكمال العلاج و تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين .

 

حادث مروري بصحراوي ديرمواس
حادث مروري بصحراوي ديرمواس
حادث مروري بصحراوي ديرمواس
حادث مروري بصحراوي ديرمواس
حادث مروري بصحراوي ديرمواس
حادث مروري بصحراوي ديرمواس
الأجهزة الأمنية بالمنيا التفاصيل الكاملة الطريق الصحراوى الشرقى تصادم سيارتين مركز ديرمواس نقل المصابين

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