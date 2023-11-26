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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين بحادث الصحراوي الشرقي

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

نعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي قبل نقطة إسعاف تل بني عمران، والذي أسفر عن 2 حالة وفاة ومصابين اثنين، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

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وفور وقوع الحادث، أصدر المحافظ توجيهاته إلى اللواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة، بتفقد حالة المصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين؛ لاستكمال العلاج وتماثلهما للشفاء، وخروجهما من المستشفى.

ووجه أيضا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

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