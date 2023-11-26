مصرع وإصابة 16 شخصا في تصادم سيارة ميكروباص ونقل بصحراوي ديرمواس

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا حادث تصادم سيارة نقل واخري ميكروباص مما أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخص تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.