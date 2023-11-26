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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بيطري المنيا ينظم ندوة للدعم الفني للطبيب وتوفير قروض ميسرة

ندوة بيطري المنيا
ندوة بيطري المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة، خاصًة الفرق الطبية والمعامل، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تنظم مديرية الطب البيطري بالمنيا ندوة بعنوان التعريف بأهمية ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطري وتوفير قروض ميسرة وتقديم الدعم الفني غدا الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابة الفرعية بالمنيا، ضمن إطار سلسلة من الندوات والدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمنيا.

أسامة القاضي محافظ المنيا التثقيفية الدورات التثقيفية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ورش العمل والتدريب

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