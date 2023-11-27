توقيع الكشف على 580 حالة بقرية منقطين خلال قافلة جامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة لأهالي قرية منقطين بمركز سمالوط، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري.



وأعلن د. عصام فرحات أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 580 حالة من أهالي القرية في تخصصات "الاطفال، والنساء والولادة، والانف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والروماتيزم والتأهيل، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام، والامراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية" قام بها فريق من الأطباء الاخصائيين بكلية الطب البشري، إلى جانب صرف الادوية بالمجان من خلال الفريق الطبي لكلية الصيدلة.

وفي الجانب التوعوي، قدم فريق كلية التمريض عدد من الندوات حول "الفحص الذاتي للثدي، والاسعافات الأولية، والتعريف بمرض الالتهاب الرئوي"، إلى جانب الندوة التي قدمها فريق كلية التربية لطلاب ومعلمين المدرسة الاعدادية بالقرية حول "دعائم الصحة النفسية"، كما قام بتنظيم القافلة وتيسير دخول المرضي للعيادات طلاب كلية التربية الرياضية.