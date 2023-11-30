الشباب والرياضة بالمنيا تختتم فعاليات مبادرة وطن يجمعنا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن ختام فعاليات مبادرة "وطن يجمعنا" في نسختها الأولى تحت شعار "محبة.. سلام" وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف توعية الشباب لمواجهة الشائعات وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة التي تضر الوطن، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع .

من جانبه، أوضح مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مبادرة "وطن يجمعنا" نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، بمحافظة المنيا، خلال الفترة من 26 - 30 نوفمبر الجارى من خلال تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة ، مضيفا أنه في ختام هذه المرحلة من المبادرة تم عقد لقاء توعوي بنادى السكة الحديد بالمنيا ، حضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز المنيا وسمالوط ومطاى، بمشاركة 350 شاب وفتاة من القرى.

يذكر أن المبادرة تستهدف توعية 5000 شاب وفتاة من قرى المحافظة، لتأهيلهم ليكونوا سفراء للمبادرة بالمنيا ويتم الاستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقرى التي يعيشون فيها.