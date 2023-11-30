طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية المتحركة والثابتة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط ـ مطاي- ملوى- العدوة طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة تضم سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي منها 6000 كرتونة بمركز مطاي حيث شملت أعمال التوزيع قرى ابوان ـ حلوة وأحياء شمال وجنوب المدينة وطرح لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ قرى المركز، بالإضافة إلى 11 ألف كرتونة مواد غذائية بمركز سمالوط تم توزيعها بمنفذ الادارة الزراعية بحى شمال المدينة وقرية أبو سيدهم وقرى ونجوع الوحدة المحلية لقرية اسطال، كما يجرى توزيع 5000 شنطة مواد غذائية بقريتى دروة و المعصرة بمركز ملوى و5000 شنطة مواد غذائية بمركز العدوة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .

فيما واصلت الوحدات المحلية لمركزي ملوى ـ ديرمواس أعمالها في تنظيم حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المعتمدة والتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر مخالفة منها 4 محاضر عدم إعلان أسعار ـ محضر عدم حمل شهادة صحية.