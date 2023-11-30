إزالة 60 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 6 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60حالة تعد بالبناء المخالف منها 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى (الحسينية - أبو جرج) وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعد بقري (صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل) بمركز المنيا، وفى مركز ملوي تم إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص بقري ( دروة - ابشادات) وحي شمال وغرب المدينة، وفى مركز مطاى تم إزالة 4 حالات تعد بقرية إبوان وحي جنوب المدينة ، إلي جانب 8 حالات بقريتى آبا و طنبدى بمركز مغاغة، و8 حالات أخرى بقريتى الطيبة و العزيمة بمركز سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.