المنيا.. إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات بمركز ملوي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بجميع المراكز تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على جميع أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص لعدد 5 حالات بأحياء شمال وجنوب وغرب المدينة، بالإضافة إلي إيقاف أعمال تعديل لثلاث حالات بحي شمال وغرب، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.