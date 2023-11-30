عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنيا تتابع التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، جولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بأبيوها - ابوقرقاص لمتابعة الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة المنفذة بداخلها ، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة : "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب ، وايضاً الإستماع إلى متطلبات واحتياجات المتدربات لمحاولة تلبيتها قبل انتهاء التدريبوفى البرامج التدريبية المستقبلية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجي.

 

وأوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية ، ان تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتكثيف برامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل لتاهيلهم لدخول سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب.                               

ونوهت إلى أن تلك التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما قامت مدير المديرية بعمل زيارة لمكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بأبوقرقاص لمتابعة سير العمل بتلك المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر رافقها خلالها أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

هل الصلاة جالسا مع القدرة على القيام يبطلها أم يقلل ثوابها

خبير اقتصادي يوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

هل من صلى أربعا قبل العصر دخل الجنة؟.. الإفتاء توضح

جهاز مخابرات الاحتلال بدأ في استدعاء عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

"رجال الأعمال": استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق الموازي يدعم فرص التصدير

ثمار COP28.. أمريكا تعلن المساهمة بـ17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للايجار بـ 625 جنيهًا شهريا | اعرف التفاصيل..فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة شتاء 2024.. وعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه على هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ