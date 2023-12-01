لقاء جماهيري لـ حماة الوطن بالمنيا بالقبائل العربية لدعم المرشح السيسي..صور

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، لقاءاً جماهيريا حاشدا بالقبائل العربية في نجع جهينة بمركز المنيا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في المؤتمر، من المشايخ وكبار ورموز القبائل العربية وقوفهم خلف المرشح الرئاسي من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولا إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وذلك بحضور اللواء هشام بشر أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي واللواء مصطفي الطحاوي مساعدي أمين المحافظة وسعيد الجهيني مساعد امين القبائل العربيه والمستشار محمد حمدي مستشار أمين المحافظة وعبد الرحمن ناصر أمين الإعلام وسلامة أبو سمرة أمين التواصل الجماهيري ووائل حسين أمين الشباب وعدد من أمناء الأمانات ورؤساء اللجان والمساعدين.

مؤتمر دعم المرشح الرئاسى السيسي



وأكد مشايخ القبائل العربية، دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما قدمة من انجازات ملموسة وحفاظاً على الاستقرار والامان الذي شهدتة مصر فى عصرة.

مؤتمر حاشد

وعبر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم عقب اللقاء وقاموا بالرقص بالنبوت على الأغاني البدوية.