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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالحميات بالمنيا وإضافة 76 سريرا للرعاية

وحدة الغسيل الكلوي
وحدة الغسيل الكلوي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا بسعة 22 سريرًا و22 ماكينة غسيل كلوي، وإضافة 76 سريرا للرعاية بمستشفيات ( الشيخ فضل - المنيا العام - مستشفى الصدر - الحميات)، وذلك في إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تطوير منظومة القطاع الصحي وتوسيع مظلة الرعاية الطبية والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة والتيسير على المواطنين.

 

وأضاف المحافظ، أن القطاع الصحي بالمحافظة، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً أن مديرية الصحة تواصل جهودها لرفع كفاءة المستشفيات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا بسعة 22 سريرًا و22 ماكينة غسيل كلوي حيث سيتم من خلال الوحدة استقبال جميع المرضى والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، إلى جانب إضافة 76 سريرا للرعاية بمستشفيات ( الشيخ فضل - المنيا العام - مستشفى الصدر - حميات المنيا )، جاء توزيعها بواقع 6 أسرة رعاية حوادث بقسم الرعاية المركزة بمستشفي الشيخ فضل، و17 سرير رعاية باطنة بمستشفي صدر المنيا ، 8 أسرة رعاية قلب بمستشفي صدر المنيا و 14 سرير رعاية صدمات ( سكتات دماغية) بمستشفي صدر المنيا ، و12 سرير رعاية عزل كبار بمستشفى حميات المنيا ، و6 أسرة رعاية عزل أطفال بمستشفى حميات المنيا ، و13 سرير رعاية أطفال بمستشفى المنيا العام.

الخدمات الطبية والعلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع كفاءة كفاءة المستشفيات مديرية الصحة مستشفى الحميات وحدات الغسيل الكلوي

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