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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة عن كيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان لموظفي المحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  أن الأسبوع التدريبي الـ 17 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يتضمن تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية وهي: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم، ودورة فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والاحصائية لخدمة المحليات، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 86 متدرب من جميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية  إلى أن دورة "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم" يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحده دعم استراتيجيات المحليات تجاه القضية السكانية بالوزارة، لافتًا الي أن الدورة تتضمن عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالي على مستوي مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من الورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكاني بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلي محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة  إلى أن دورة "فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والإحصائية لخدمة المحليات" تهدف إلى إعداد كوادر اقتصادية متخصصة تساهم في تيسير إجراءات دعم الاستثمار في المحافظات، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات ومكاتب الإحصاء بالمحافظات، وتنفذ الدورة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتركز الدورة على عدة موضوعات منها التعريف بعدة مفاهيم هي علم الإحصاء ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار، وأقسام علم الإحصاء، وأنواع البيانات ، ومستويات القياس ومصادر البيانات، وأساليب جمع البيانات ، بالإضافة إلى مصطلحات ومفاهيم أساسية في علم الإحصاء وهي المجتمع والعينة والمعلمة والإحصاءة، بالإضافة إلى أدوات جمع البيانات وهي المقابلة والملاحظة والاستبيان والمقاييس، كما تتناول الدورة إطار جودة البيانات الإحصائية، آليات كتابة التقارير الإحصائية، وتختتم الدورة بورشتين عمل حول تصميم الاستبيانات والمقاييس، وتصميم الاستبيانات وإدارة البيانات باستخدام الـ SPSS.

 

هشام امنة التنمية المحلية مركز التنمية المحلية للتدريب المراكز التكنولوجية المحافظات

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