للتوعية بالمشاركة في الانتخابات.. كليات جامعة الإسكندرية تنظم ندوة "إنزل..شارك.كن إيجابى"

نظمت كليات الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب والأسر الطلابية، أمس عدة ندوات توعوية بمقر كل كلية، ضمن فاعليات مقرر " قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الإستحقاق الرئاسى القادم، وتفعيل دورهم وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم.

كما تناولت إعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المسقبل فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم، وذلك تحت شعار "إنزل... شارك...كن إيجابى"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة " اعرف مقرك الإنتخابى"، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدليون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومى.

شارك فى الندوة عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.