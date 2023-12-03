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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع بصرف الإسكندرية استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

اجتماع بشركة الصرف
اجتماع بشركة الصرف في الإسكندرية

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة لمراجعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
وشدد على مراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلي المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

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كما حث "نافع" جميع العاملين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

وأكد علي أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات  الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لإستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية التحديات الكبيرة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحى

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