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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي الصلاة المقلوبة؟ وكيف تؤدى؟

الصلاة المقلوبة
الصلاة المقلوبة

أوضح الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، كيفية الصلاة المقلوبة، قائلاً إنه لا يوجد صلاة اسمها الصلاة المقلوبة ولكنها ألغاز فقهية. 

الصلاة المقلوبة ؟ 

وأضاف: “بمعنى لو أنك دخلت المسجد تصلى العصر معروف أننا فى الركعة الأولى والثانية بنقرأ الفاتحة وآية أو سورة قصيرة وفى الركعة الثالثة والرابعة بنقرأ الفاتحة فقط، فدخلت المسجد ووجدت الإمام فى الركعة الثالثة فتعتبر هي الركعة الأولى لك فتقرأ معه الفاتحة، وفى الركعة الرابعة تعتبر هي الركعة الثانية لك فتقرأ الفاتحة مع الإمام، ثم يسلم الإمام فتقوم لتأتي بالركعتين الثالثة والرابعة بالنسبة لك فتقرأ فيهما الفاتحة وسورة، فمن هنا سميت الصلاة المقلوبة، لأنك فى الأولى والثانية قرأت الفاتحة فقط، وفى الثالثة والرابعة قرأت الفاتحة وآية أو سورة قصيرة بعد الفاتحة”. 

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ما هى الصلاة ذات الجناحين؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال "عبد السميع" إن هذه ألغاز وليست فقها، فالصلاة ذات الجناحين وهى أن يدرك المصلى صلاة المغرب مع الإمام فى الركعة الثانية فيقرأ التشهد مع الإمام ثم يسلم الإمام فى الثالثة، فهو بذلك أدرك ركعة واحدة مع الإمام، ثم يجلس للتشهد ثم يأتى فى الركعة الثانية ويجلس للتشهد ثم يأتى فى الثالثة ويجلس فى التشهد فكأن هناك ركعتين منفصلتين كأنها تشهد فى الوسط بخلاف الهيئة المعتادة فى صلاة المغرب بأن يكون ركعتين ثم جلوس ثم ركعة ثالثة نهائية.

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صلاة الجناحين

شرح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، كيفية أداء صلاة "الجناحين"، منوها بأنها تعنى دخول المأموم فى الجماعة فى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ومعها سورة ويقضى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، وهما بالنسبة للمأموم الثانية والثالثة.

وقال "جمعة"، فى برنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، إن "الإمام بأدائه الركعة الرابعة يكون قد انتهى من الصلاة وبالتالى فإن المأموم يتبقى له ركعة أخيرة فيقضيها بقراءة الفاتحة ومعها سورة، وبهذا تكون صلاته ذات جناحين أى بدأ صلاته بالفاتحة وسورة وأنهاها بالفاتحة وسورة".

حكم من لم يدرك الركوع مع الإمام

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء اتفقوا على أن من لم يدرك الركوع مع الإمام لم يعتد بتلك الركعة.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال « متى يدرك المأموم مع الإمام الركعة ؟»، أن الإنسان يدرك الركعة لو أردك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وهو الأصل أو وهو راكع فإذا إعتدل الإمام وقال "سمع الله لمن حمده" وبدأ يعتدل فيكون بذلك فات الإنسان الركعة.

وأشار إلى أنه متى يدرك الإنسان الركعة مع الإمام إذا أدرك معه الركوع وإذا لم يدرك معه الركوع فلا تحتسب له الركعة. 

ما هى الصلاة ذات الجناحين الصلاة المقلوبة صلاة الجناحين حكم من لم يدرك الركوع مع الإمام

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