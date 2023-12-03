إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة في فرنسا وصربيا وألمانيا والمغرب

أغلقت صناديق الاقتراع في فرنسا بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

كما أغلقت سفارات مصر فى صربيا وألمانيا والمغرب، أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى اليوم الثالت والأخير لتصويت المصريين فى الخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت إنه فى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقاً للمواعيد الآتية: أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 ، 6 ، 7 من يناير المقبل.