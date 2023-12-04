على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بتخفيض يقدر ب 300 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 11500 جنيه إسترليني) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1550 جنيه إسترليني.

عرض لا تفوته..خصم 11500 جنيه على أفخم هاتف سامسونج

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold5

• الشاشة الداخلية تأتي كاملة فالكاميرا الأمامية أسفل الشاشة وتأتي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 7.6 إنش بدقة 1812×2176 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 373 بكسل لكل كما تدعم معدل تحديث من 1Hz لـ 120Hz لتوفير الطاقة كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ مع سطوع عالي يصل الي 1750 شمعة مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 .

• أما عن الشاشة الثانية ( الشاشة الخارجية ) فتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.2 إنش بدقة 904×2316 بكسل تدعم معدل تحديث من 48Hz لـ 120Hz مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري .

• يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو نسخة جالاكسي فهو نفس معالج هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 740 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 4 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتأتي أسفل الشاشة الداخلية الكبيرة وعند الطي ستجد الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بالشاشة الخارجية .

• الكاميرا الخلفية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS للحصول على أفضل تثبيت ممكن أثناء التصوير أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالزوم الحقيقي 3X ويصل ديجتال الي 30X وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة كما تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية الواحدة بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية مميزة .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 كما يدعم خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

• البطارية تأتي بسعة 4400 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط